神奈川県警本部神奈川県警は27日、勤めていた保険会社の顧客情報約800人分を転職先の同業他社に漏えいしたとして、不正競争防止法違反（営業秘密領得、開示）の疑いで、川崎市高津区、プルデンシャル生命保険元社員太田祥平容疑者（33）を逮捕した。その顧客情報を使用したとして同法違反の疑いで、東京都新宿区、保険代理業R＆C社員藤原悟容疑者（57）も逮捕した。県警によると、太田容疑者は「不正の利益を得る目的はなかっ