NPB・日本野球機構は、オンラインカジノの利用について12球団に要請していた調査で、新たに7球団14人から自主申告があったことを発表しました。球団名と名前は公表されていません。NPBは「各球団において申告内容を精査・確認した上で適切に対応してまいります」としていて、オンラインカジノ利用者の処分などについては「各球団に委ねる」としています。