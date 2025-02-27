記者会見でガザとエジプトの境界を指し示すイスラエルのネタニヤフ首相/Ohad Zwigenberg/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区とエジプトの境界から軍を撤退させない方針を示していることが分かった。２７日にイスラエルのメディアに送られたメッセージを、同国の情報筋がＣＮＮに共有した。メッセージには、ガザ・エジプト境界に沿った全長１４キロの緩衝地帯（通称・フィラデルフィ回廊）から撤退す