エムエスアイコンピュータージャパンは2月27日、NVIDIA GeForce RTX 50 Laptopを搭載するゲーミングノートPC製品を4月上旬から投入していくと明らかにした。今日から予約受付が始まっている。MSI、GeForce RTX 50 Laptop搭載ゲーミングノートPC投入へ - 4月上旬から既にデスクトップ向けの投入が始まっているNVIDIA GeForce RTX 50シリーズにおいて、Laptopシリーズの展開がMSIにおいて行われていくという内容。Blackwellアーキテ