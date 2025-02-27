阿部真央が、最新アルバム『NOW』のリード曲「Somebody Else Now」のライブ映像を2月28日20時にYouTubeでプレミア公開することを発表した。さらに、公開に先駆けて2月28日放送のFM802『Poppin’FLAG!!!』にてライブ音源がオンエアされることも決定した。◆阿部真央 動画本映像は、2025年1月に開催された＜阿部真央らいぶ2025 -15th ANNIVERSARY- at 東京ガーデンシアター＞のもので、オーディエンスにスマートフォンのライトの点灯