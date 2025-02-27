Awesome City Clubが、メジャーデビュー10周年の開幕を彩るキックオフイベント＜Awesome Talks 〜Cheers to 10!!〜＞の第2弾ゲストアーティスとしてフレデリックが出演することを発表した。フレデリックとはメジャーデビュー時期も近く、Awesome City Clubとは古くから親睦のあるとのことで、10周年のキックオフイベントが久しぶりの共演になるという。◆◆◆ ◾️三原健司（フレデリック / B）コメ