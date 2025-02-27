お笑いコンビ、ナイツの塙宣之が、顔を骨折するけがを負い、休養することを発表した。所属事務所「マサキ芸能社」が27日、公式サイトを通じて明らかにした。【写真】ナイツ塙＆はなわ、兄弟仲良しショット発表によると、塙は2月25日（火）の夜に顔を骨折するけがを負い、治療のため一時休養するという。事務所のコメントでは「皆様にご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、「復帰