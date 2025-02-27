女優・タレントの足立梨花が、27日にインスタグラムを更新。友人とのデート風景に反響が集まっている。【写真】足立梨花と人気グラドルのかわいい2ショット足立は「梅ウメうめ昼めし旅でお世話になった梅凛caffe ＠bairin_caffeプライベートでも行ってきました＃りかりまデート」とつづり、グラビアアイドル・西崎莉麻と行ったデートショットを公開。写真には、グリーンのアウターを羽織った足立が笑顔で風景撮影を行