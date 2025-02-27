『SPA !グラビアン魂デジタル写真集 鈴木聖「目覚める秘宝」』 が2月21日（金）に発売され、誌面カットが公開された。 『SPA !グラビアン魂デジタル写真集 鈴木聖「目覚める秘宝」』   鈴木聖は、2000年、千葉県生まれ。趣味はアニメ観賞、漫画、ゲーム、パチンコ・スロット。特技は陸上（棒高跳び、リレー）。最新DVD『転生したら鈴木聖だった件』（スパイスビジュアル）が発売中で、最新情報は公式SNS（X：@takara_suzuki）