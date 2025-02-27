お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二の妻でタレントの山口もえが２７日までに自身のＳＮＳを更新。タレント・ギャル曽根との食事の様子を披露した。インスタグラムで「ギャル曽根ちゃんと私が一人前を食べている間に数人前を平らげる曽根ちゃん美味（おい）しそう食べている姿はいつ見ても惚（ほ）れ惚れしますプライベートのようですがお仕事です。」とつづり、ギャル曽根とランチを楽しむ様子をアップ。この投稿に「お