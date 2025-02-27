【漫画】本編を読む『気になってる人が男じゃなかった』（新井すみこ/KADOKAWA）は、勘違いから始まった恋をきっかけに、女子高生が本当の自分を段々と曝け出していく青春ラブストーリーだ。SNS総フォロワー数170万以上の新井すみこさんによる人気漫画で、アニメ化も決定している。女子高校生・あやは、友達が多くクラスでも目立つ存在のギャル。行きつけのCDショップで働いているミステリアスな「おにーさん」に恋をしている