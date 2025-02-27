調理やアウトドアの際に「ガストーチ」を使う人もいると思います。そんな中、主に海外製の粗悪なガストーチによる引火事故が発生しているとして、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。製品の不具合が関係する事故が7割NITEに通知があった製品事故情報によると、ガストーチによる事故は2019年度から2023年度までに129件発生しています。そのうち、製品の不具合が関係する事