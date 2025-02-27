遠藤航はニューカッスル戦に途中出場し勝利に貢献イングランド1部リバプールの日本代表MF遠藤航は現地時間2月26日に行われたプレミアリーグ第27節ニューカッスル戦（2-0）で後半32分から途中出場。2点のリードを守っての勝利に貢献した。“ラスト15分のクローザー”として試合の度に評価を高めており、現地メディアから「バロンドールでモー・サラーのライバルになり得る」「ナーバスになっていても遠藤がピッチに立てば大丈夫」