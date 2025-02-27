【2025ベストヒット大予想】国内外で注目度が増しているジャパニーズウォッチ。機能やデザインはもちろん、日本人の腕に馴染みやすいサイズ感も魅力のひとつ。そんなジャパニーズウォッチのトレンドについて、時計ジャーナリストの篠田哲生さんに聞いた。＊＊＊近年、グランドセイコーの海外進出やG-SHOCKの存在などもあって、日本の時計に対する海外からの評価が高まっている。日本の時計ブランドは技術力に長けており、