◆球春みやざき・ソフトバンク9―0韓国・斗山（27日、宮崎アイビー）ソフトバンクのドラフト5位ルーキー石見颯真内野手（18）＝愛工大名電高＝が初めてのA組（1軍）の試合で3打数2安打2打点とインパクトを残した。まだ高校の卒業式を迎えていないルーキーは「A組ということで緊張していた部分はあったけど、バッティングでいいところが出せた」と柔らかい笑顔を見せた。6回から遊撃の守備に入ると、7回無死一塁の第1打席で左