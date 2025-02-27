全日本空輸（ANA）は、毎月29日恒例の月替り企画「ANAにキュン！」で、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券減額マイルキャンペーンを2月28日に実施する。対象路線と必要マイル数は以下の通り。搭乗期間は4月3日から23日まで。・2,900マイル東京/羽田〜秋田・庄内・八丈島・富山・小松線、大阪/伊丹〜高知線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜秋田・青森線、沖縄/那覇〜宮古・石垣線、石垣〜宮古線・3,900マイル東京/羽田〜札幌