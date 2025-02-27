全日本空輸（ANA）は、毎月29日に行う月替り企画「ANAにキュン！」で、ANA SUPER VALUEセールを2月28日に実施する。東京/羽田発着の主な対象路線と片道運賃は、大阪/伊丹・神戸線が8,000円から、札幌/千歳線が8,300円から、福岡線が9,300円から、沖縄/那覇線が9,800円から、宮古線が11,800円からなど。空港使用料は別途必要となる。対象路線・便限定で、普通席のみが対象となる。搭乗期間は5月3日から6日まで。この他に、特典航空