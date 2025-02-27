角田はF1で5年目シーズンを戦う(C)Getty ImagesF1のプレシーズン合同テストが26日、3日間の日程で10チーム、20台が参加してバーレーンで始まり、RB改めレーシングブルズの角田裕毅は初日のセッションで10番手タイムをマークした。【画像】角田裕毅が「今までの中で一番」と笑顔を見せたニューマシン！車体デザインをチェックできる前面＆側面から２カットをお届けトップタイムはマクラーレンのランド・ノリス（英国）。レッド