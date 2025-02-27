春の花々が楽しめる佐世保市のハウステンボス。 28日からは花火と噴水が織りなす新しいナイトショーが始まります。 音楽噴水ショーにサーチライトが連動し幻想的な光景が繰り広げられます。 28日から始まるハウステンボスの新ナイトショー「Shower of Lights」。 テーマは「春らしい絶景エンターテインメント」で、10分間のショーのフィナーレには、土日と祝日、春