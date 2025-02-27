ベース漫談で知られるお笑いタレントはなわ（48）が、27日放送のFMNACK5「FAVFOUR」（月〜木曜後8・00）に出演し、顔面骨折の重傷が明らかになった弟でお笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（46）の症状について説明した。塙の所属事務所は公式サイトで、「ナイツ塙宣之ですが、2月25日（火）の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをいただくこととなりました」と告知。「皆様にご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりお