整形YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは2月24日、自身のYouTubeを更新。恋愛観について語りました。【画像】『32歳の恋愛観』を語る整形アイドル轟ちゃん「全部の話にめっちゃ共感です！」轟ちゃんは『【恋愛嫌い】32歳の恋愛観について』と題した動画を公開。「恋愛大っ嫌い結婚願望0の32歳」だという轟ちゃんが、事前に募ったファンからの質問や相談に答えながら、自身の恋愛観について赤裸々に語っています。「恋愛が嫌いにな