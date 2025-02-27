引退しません！巨人・山瀬慎之助捕手（23）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「引退しませんよ笑」と宣言した。この日、Xでは「山瀬引退」がトレンド入り。サッカー元日本代表で、昨年までレノファ山口でプレーしたMF山瀬功治選手（43）が現役引退を発表し、関連する記事がネット上を飛び交ったためだ。山瀬は自身のXを更新し「みんなからLINEくるからなんかと思ったら…」と書き込んだ。「山瀬引退」に反応した