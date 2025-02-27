自民党の派閥の裏金事件の解明に向けて、衆議院・予算委員会は、安倍派の会計責任者だった松本淳一郎氏への参考人聴取を行いました。焦点のキックバック再開の経緯についても、新たな事実が明らかになっています。【写真を見る】聴取を受け、下村氏は取材に対し「私自身が再開を指示したことはない」「現職の議員ではありません」“異例”参考人聴取で新たな事実27日朝、都内のホテルで行われた安倍派の元会計責任者・松本氏の参考