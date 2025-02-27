ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村8th公営レーシングプレスカップ」が28日、4日間の日程で開幕する。27日は前検が行われた。初日メインカードの龍神選抜、最終日の優勝戦（3月3日）はともに“11R”となっている。1月の中間整備で大化けした14号機を手にした刑部亜里紗（27＝静岡）に熱視線が注がれそうだ。「周りからもいいエンジンと言われました。でも、全くいい感じがなかった」と苦笑い。1節空