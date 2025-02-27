配車アプリ大手のウーバージャパンと日本郵便は２７日、３月から石川県加賀市で、公共ライドシェアの運転手に宅配便「ゆうパック」の配達の一部を委託する実証実験を始めると発表した。効果を検証したうえで全国展開も検討する。実験では、ライドシェアの運転手が、配達日程や個数を郵便局と調整した上で、旅客輸送の合間などにゆうパックを配達する。市内で登録している運転手３５人のうち５人が参加を希望しているという。