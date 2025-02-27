ルーマニアの検察当局は26日、大統領選挙候補者のジョルジェスク氏が虚偽の情報を拡散した疑いなどについて、正式に捜査を開始したと発表しました。ルーマニアの大統領選挙をめぐっては、昨年、親ロシア派のジョルジェスク氏が1回目の投票で得票数で1位だったものの、ロシアの介入疑惑などを受けて憲法裁判所が結果を無効として、選挙のやり直しを命じていました。こうした中、ルーマニアの検察当局は26日、ジョルジェスク氏が虚偽