俳優の広瀬すずさん、木戸大聖さん、根岸吉太郎監督が、映画「ゆきてかへらぬ」（全国公開中）公開御礼舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【広瀬すず】辞めたかった仕事が“人生”に「結局未だに続けている。想像していなかった」本作は、「文化の百花繚乱」の様相を呈した大正から昭和初期を舞台に、実在した男女3人の壮絶な愛と青春を描いた作品。 広瀬さんは“無事に公開して、何年も何年も心のどこかにずっ