【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領夫妻とつながりがあるとされる政治ブローカー、ミョン・テギュン氏に絡んだ国政介入事件などを政府から独立した特別検察官に捜査させる法案が２７日の国会本会議で可決された。野党主導で可決した同法案は尹大統領が当選した２０２２年の３月の大統領選の党内候補を選ぶ予備選で、虚偽の世論調査が活用され、これにミョン氏と当時、大統領選の候補だった尹大統領と妻