現在も延焼中の岩手県大船渡市の山火事で、避難指示が出ているエリアから男性とみられる遺体が見つかりました。【画像】住宅に火の手煙に包まれる…■男性とみられる遺体発見消防隊員が見つめる先には、まだ火の手が上がる山が見えます。三陸町で警察官が男性とみられる焼死体を発見。身元は分かっていません。岩手県大船渡市で発生した山火事。27日も懸命の消火活動が続いています。避難した人「一回消えたところが燃