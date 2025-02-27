エレベーターの4階の扉が開いた状態で地下部分では男性が倒れていました。【画像】4階のエレベーター「カゴがない」店舗の従業員が業者に連絡すると…■エレベーターカゴがない27日未明、神戸市の繁華街にある商業ビルでエレベーターの地下部分で30代〜40代くらいの男性が倒れていて、搬送先で死亡が確認されました。現場のビルは地上8階建てとなっていて、24時間営業の店も入っています。午前3時前、店舗の従業員が4