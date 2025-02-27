27日、兵庫県神戸市の商業ビルで、エレベーターの「かご」の下で男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。エレベーターが故障し、扉が開いていた可能性もあるということです。◇神戸市・JR三ノ宮駅近くの繁華街にあるカラオケ店や飲食店が入った商業ビル。27日午前4時前、ここから消防に一本の通報が入りました。119番通報「エレベーターの地下1階に人が転落している」警察などによると、午前3時頃、カラオケ店