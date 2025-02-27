元乃木坂46の女優西野七瀬（30）が27日、都内で行われた「モンスターハンターワイルズ」発売前夜イベントに登壇し、モンハン愛を語った。28日に発売される最新作「モンスターハンターワイルズ」のイベント。同シリーズのプレーヤーで、夫で俳優山田裕貴（34）とは、モンハンを通じて親交を深めた末に結婚した西野。「初めてやったモンハンは4（13年発売）です。やってると1日がすぐ終わりますね」と笑顔を見せた。14日から放送中の