多くの女子が憧れるRay♥Influencerが愛してやまないものって？今回は、美容好きの3人の「ご自慢ガーリーネイル」を教えてもらいました。OLさんでも安心な「お上品ネイル」や、色っぽ「ストーンネイル」など、ぜひ次のデザインの参考にしてね！Check! 山粼里咲さん美容マニアでセルフネイルもお得意な関西キュートガールInstagram：@risa_yamasaki_OLさんでも安心♡ お上品ホワイトネイル「セルフネイルで会社でも