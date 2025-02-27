介護は老後のライフステージにおいて非常に重要な生活課題といえます。戦後、核家族化が進み、高齢者と同居している家庭は一般的でなくなりました。その結果、介護はどこか遠い存在のように感じている方が多いかもしれません。 本記事では、介護が必要になった場合、どこで生活するかについて、少し深掘りしていきたいと思います。 介護は、介護を必要とする人にとって「生活」の一部である 一般的に「介護」