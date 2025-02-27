[２７日 ロイター] - 米マイクロソフトはトランプ政権に対し、人工知能（ＡＩ）モデルの訓練に使用するデータセンター向けの半導体について、輸出制限を緩和し友好国には適用しないよう要請する。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が２７日報じた。報道によると、マイクロソフトはインド、スイス、イスラエルなどを規制対象から除外するよう求めている。同日中にブログ記事で発表される予定。マイクロソフトは、