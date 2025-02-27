ＮＰＢは２７日、オリックスの山岡泰輔投手のオンラインカジノ利用が発覚したことを受けた１２球団の調査結果を発表。オリックスを含めた７球団で新たに合計１４人が利用したことを自己申告したことを明かした。利用した選手名については公表しなかった。刑法の単純賭博罪の公訴時効は３年だが、１４人とも、２０２２年以降の案件だという。ＮＰＢの中村勝彦事務局長は「私たちの中では、非常に重く受け止めてますし、今後の対