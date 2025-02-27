タレントの森泉が２６日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演し、家選びについての経験を述べる一幕があった。この日のテーマは「物件好きな女」。番組中、事故物件の話題になると「私は全然、気にしない」と言い切った森。「見に行ったこともあるけど、あえて。そういう方がリフォームを好きな風にできたり。自分でいじくったりできるから。そっちの方が大事」と続けると「だって、私が殺し