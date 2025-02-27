お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が２７日までに自身のＳＮＳを更新。妻で元モーニング娘。の藤本美貴の誕生日を祝福した。２６日に４０歳の誕生日を迎えた藤本。庄司はインスタグラムで「俺のオンナ４０ｔｈＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ超最高！」とつづり、バースデーケーキを持った藤本のショットをアップ。この投稿には「いつまでもラブラブでいて」「マジで最高だよ」「お誕生日おめでとうございます」などの