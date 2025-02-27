メディコム・トイがプロデュースしプレステージが展開するソフビのカプセルトイ[VAG（VINYL ARTIST GACHA）」の最新弾「VAG SERIES 42」にケアベア（TM）がラインナップ入り。またアーティスト系オリジナルキャラのとろみ君、HAPY、物ノ怪少女 猫又もラインナップされている。VAG（ヴァイナルアーティストガチャ）はメディコム・トイがプロデュースしプレステージが販売するカプセルトイ。アーティスト系のオリジナルソフビをメイ