2025年1月11日（土）より、毎週土曜夜11時30分からテレビ朝日系全国24局ネット ”IMAnimation” 枠・BS朝日・CSテレ朝チャンネル1にて放送中のTVアニメ『ババンババンバンバンパイア』。第8話のあらすじと先行カット、WEB予告映像が公開された。『別冊少年チャンピオン』（秋田書店）にて連載中の奥嶋ひろまさによる大人気コミック『ババンババンバンバンパイア』。本作は、銭湯で住み込みバイトとして働き、その正体は450歳のバン