今季のヤクルトのオーダーに、新たなオプションが加わるかもしれない。主砲・村上宗隆内野手（２５）が春季キャンプで右翼の守備練習をスタートさせた。三塁が本職の日本を代表するスラッガーが、外野に挑戦する背景を追った。珍しい光景だった。沖縄・浦添での１軍キャンプ中旬。外野手用のグラブをつけた村上が、おもむろに右翼の守備位置に就き、白球を追い、捕球を繰り返した。村上の本職は三塁。外野に挑戦させた理由に