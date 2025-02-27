栗東では3月4日に音無秀孝師、河内洋師、木原一良師、鮫島一歩師、藤沢則雄師、村山明師と6人の調教師が引退を迎える。引退前の最後の競馬開催を控えた27日、調教師を中心に約100人が参加して滋賀県草津市内のホテルで「引退調教師を祝う会」（日本調教師会関西支部主催）が開かれた。▼音無師調教師になって30年やらせていただきました。少し足りない調教師で、皆さんのご協力の下、やってこられました。調教師を辞めても