今年の１２月８日に結成２０周年を迎えるＡＫＢ４８の今を取り上げる新連載「２０周年イヤーここからだ！！ＡＫＢ４８〜今の私たちを見て〜」がスタートします。毎月第２、４木曜日に掲載。新たな時代を切り開こうと取り組むメンバーに迫ります。第１回は４代目総監督の倉野尾成美（２４）が登場。「２０年という歴史の重みを感じつつ、自分たちの時代を築きたい」と決意を明かしました。勝負の２０周年イヤーが始まっている