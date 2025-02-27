ＭＢＳ・ＴＢＳ系「プレバト！！」が２７日、放送され、初登場のイケメン俳優がいきなり特待生を獲得し、驚かせた。「消しゴムはんこ」才能ランキングに小山慶一郎（ＮＥＷＳ）らと挑戦したのは俳優・高野洸（２７）。２００９年、ＮＨＫ教育の人気番組「天才てれびくんＭＡＸ」の全国オーディションで選ばれた５名でＤｒｅａｍ５を結成し、１４年には「ようかい体操第一」で紅白にも出場した。１６年のＤｒｅａｍ５活動終了後