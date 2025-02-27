2月27日の午後、徳島市津田海岸町の新町川河口で海藻を採取していた男性が川に転落しました。消防と警察によりますと、27日午後0時40分ごろ、川に転落した男性の知人から119番通報がありました。転落したのは70代の男性で、消防が到着した際にはすでに引き上げられていました。男性はただちに小松島市内の病院に運ばれましたが、搬送時すでに心肺停止状態で、意識不明の重体です。男性は岸壁近くのコンクリートブロックの上