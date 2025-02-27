¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ø¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëCharMii¤Ï¡¢2025Ç¯2·î26Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー½÷À­¡¢¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥êー¸þ¤±¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢Trans WearŽ£¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£LGBTQ+¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡¢À¸Êª³Ø¾åÃËÀ­¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー½÷À­¤ä¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥êーÅö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¤¹¡£ ¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー½÷À­¸þ¤±¥é¥ó¥¸¥§¥ê&#1254