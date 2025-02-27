年に一度の大掃除で「きれいにしなきゃ」と思い出せばまだいいほうで、もう何年も汚れを放置しているスペース。お宅にもありませんか？たとえば、冷蔵庫の上です。1日に何度も目にする冷蔵庫ですが、その上を意識することはほとんどないのでは？何も置かない人が約半数。あるのはただのホコリだけ？冷蔵庫の上に何か物を置いているかどうか。ママスタコミュニティに質問がありました。『何もない』集まったコメントの約半数が、