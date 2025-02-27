上毛電鉄で春のイベント列車「おひなまつり号」が運行し、園児が作った飾り付けが乗客の目を楽しませています。 「おひなまつり号」は、おひなさまのイラストが施されたヘッドマークが目印です。電車内の飾り付けには毎年、群馬県桐生市の新里こども園の園児が協力していて、今年は、年中組の園児２１人が描いた貼り絵や手作りの人形などが飾られています。折り紙で作ったおひなさまやぼんぼりは作品ごとに色が異なり園児の