群馬県は新年度に「エンターテインメント・コンテンツ課」を新設し、エンタメの力で群馬の魅力を発信する取り組みを進めます。 県議会一般質問は２７日、３日目を迎え、新年度予算案などに関して４人の議員が質問に立ちました。このうち自民党の秋山健太郎議員は、山本知事が力を入れるエンターテインメントに関する施策の今後の展望について聞きました。 山本知事は「エンターテインメント・コンテンツ課はお