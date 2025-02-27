２７日未明、群馬県高崎市上大類町で火事があり平屋建ての資材置き場が全焼したほか物置やトラックなど車６台が焼けました。 ２７日午前１時ごろ、高崎市上大類町の堤建設の資材置き場で会社の関係者から「屋外でパチパチと音がする」と１１９番通報がありました。消防車など１０台が出動し、火は約３時間後に消し止められましたが鉄骨平屋建ての資材置き場約４５６平方メートルが全焼したほか物置やカーポート